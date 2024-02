Milano | esagitati nei locali e in condominio | tre arresti per resistenza a pubblico ufficiale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024)– Tredella polizia in meno di 24 ore per. Ieri poco prima delle 7.30, in un locale di via Napo Torriani, zona Centrale, un afgano di 27 anni, regolare in Italia ma con precedenti, ha sradicato delle slot machine dal pavimento e poi ha aggredito con calci e pugni i dipendenti intervenuti per fermarlo, fortunatamente senza ferire nessuno. Poi è finito in manette. Il secondo arresto è avvenuto meno di mezz'ora dopo: un palestinese 29enne con precedenti e irregolare sul territorio, era al McDonald's di via Farini, zona Maciachini, e ha aggredito un addetto alle vendite che ha chiamato la polizia. All'arrivo degli agenti l'uomo ha cercato di scappare e di divincolarsi ma alla fine è stato bloccato e arrestato. L’ultimo caso è avvenuto poco dopo la ...