Milano crolla al tie-break Troppi errori | conto salato | in classifica è solo sesta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’Allianznonnon espugna la Kioene Arena perdendo per 3 set a 2, ma perde anche una posizione in, scivolando al sesto posto, in virtù della vittoria di Verona su Perugia. Non è una giornata da ricordare per i lombardi che escono sconfitti da una battaglia di cinque set. Formazione obbligata per coach Piazza, ancora senza Piano e Kaziyski: al loro posto Vitelli e Mergarejo, poi nessuna sorpresa nel sestetto titolare, se non Dirlic al posto di Reggers. Dopo un buon avvio,si perde e concede troppo spazio alle bordate di Gabi. Il cubano trascina i suoi alla rimonta e alla vittoria del primo set. I ragazzi di Piazza non sono in grado di cambiare ritmo e approccio al match con l’allenatore costretto a chiamare due time – out ravvicinati a metà del secondo parziale. Soffrendo, con Reggers ...