Milan | UFFICIALE | edema all'adduttore per Calabria | i tempi di recupero Thiaw in gruppo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Un altro infortunio per il. Davide, uscito ieri sera al 34' della sfida con il Napoli per un problema muscolare, salterà...

Pietro Parmiggiani , difensore classe 2006 del settore giovanile del Milan , ha firma to il suo primo contratto da professionista (pianetamilan)

Un passo UFFICIALE verso il Nuovo stadio . Nella giornata di ieri il Milan , attraverso SportCityLife, ha firmato il rogito per l'acquisto... (calciomercato)

Il Napoli si appresta a scendere in campo domani sera contro il Milan : diramata la lista dei convocati di Walter Mazzarri . Manca sempre meno al big ... (spazionapoli)

Sono stati resi noti i convocati di Walter Mazzarri in occasione della sfida di domani sera tra Milan e Napoli. Domani sera alle ore 20:45 … ... (forzazzurri)

"Filippo Inzaghi ha grandi qualità umane, ma il presidente e Sabatini volevano dare un nuovo slancio a questo club. Liverani è l'uomo giusto per salvarci. Crediamo fortemente che possiamo fare l'impre ...Un altro infortunio per il Milan. Davide Calabria, uscito ieri sera al 34` della sfida con il Napoli per un problema muscolare, salterà le sfide contro Rennes,."Filippo Inzaghi ha grandi qualità umane, ma il presidente e Sabatini volevano dare un nuovo slancio a questo club. Liverani è ...