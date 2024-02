Milan | sfatato il tabù Napoli a San Siro

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ilbatte ile va -1 dalla Juve: un successo che in casa ai rossoneri contro i partenopei mancava dal 2014 Albasta una rete di Theo Hernandez, ispirata dall’assist di Rafa Leao per battere ile portarsi a -1 in classifica sulla Juve e riaccendendo la corsa per il secondo posto. Una vittoria che dà morale alla squadra di Pioli, che ieri sera haundurato 10 anni. I rossoneri infatti non battevano i partenopei a Sandal 14 dicembre 2014. In quell’occasione la squadra, guidata da Pippo Inzaghi, vinse con le reti di Menez e Bonaventura. Dopo quel successo arrivarono 5 sconfitte e solo 3 pareggi. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM