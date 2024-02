Milan | rientra dall’infortunio dopo 5 mesi Il nome

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 12 febbraio 2024), in casa rossonera si registra un rientro a sorpresa. Ecco ildel giocatore La bella vittoria contro il Napoli a San Siro, firmata dalla splendida rete di Theo Hernandez su assist al bacio di Rafael Leao a conclusione di un’azione degna di nota, ha portato in dote anche una brutta notizia. Il capitano del, Davide Calabria, uscito per infortunio al 37? del primo tempo e sostituito da Alessandro Florenzi, ha riportato, secondo quanto evidenziato dalla prima diagnosi, un edema all’adduttore della coscia sinistra. Le condizioni di Calabria verranno nuovamente valutare la prossima settimana. Insomma, una nota dolente per Stefano Pioli, che già negli scorsiha dovuto affrontare una situazione non certo ideale da questo punto ...