Milan-Napoli | Sky esalta la coppia Theo-Leao poi spara | “Azzurri potevano pareggiare solo con l’auto-palo”

(Di lunedì 12 febbraio 2024), i rossoneri superano glicon un gol diHernandez: l’analisi di Sky. Ildi Stefano Pioli conquista tre punti importanti contro ildi Walter Mazzarri, emergendo vincitore per 1-0 nell’ultima sfida a San Siro. Il momento decisivo arriva al venticinquesimo minuto del primo tempo quandoHernandez, servito magistralmente da Rafael, batte Pierluigi Gollini con un colpo che sorprende la difesa azzurra uscita fuori dai pali. La redazione di Sky Sportla performance dei padroni di casa, sottolineando il ruolo chiave di Hernandez nel prolungare la striscia positiva del, ora a 9 risultati utili consecutivi in campionato. Il commento positivo non si limita al marcatore, ...

Si avvicina sempre di più il ritorno della Champions League, il palcoscenico più prestigioso e imprevedibile del calcio. Ritorna dagli ottavi di finale, dove ad attendere gli ...Paolo Del Genio, giornalista, ha commentato così la sconfitta del Napoli sul campo del Milan su Radio Kiss Kiss Napoli: "Dobbiamo sperare che le italiane facciano punti in Champions League in modo che ...Pioli esulta, rientra in gruppo un infortunato: già a disposizione per l'Europa League Finalmente si intravede la luce infondo al tunnel, per Pioli e il ...