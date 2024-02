Milan Napoli | razzismo a San Siro | striscioni contro Geolier

(Di lunedì 12 febbraio 2024)a San: gliindecenti dei rossoneri. I tifosi superano il limite dopo gli sfottò goliardici suDal palco dell’Ariston di Sanremo al prato verde di San, ilha vissuto due sconfitte in 24 ore tra il secondo posto di, in seguito alle polemiche sulla questione televoto, e il ko per 1-0 dei rossoneri targato Theo Hernandez. I tifosi delhanno preso in giro i supporter partenopei, accorsi in gran numero a San, con uno striscione che recitava: «Ma pecchè chiagne», chiaro riferimento alla canzone proprio del rapper di Secondiglianoe Lazza, tra l’altro grande tifoso del. Lo sfottò ...

Paolo Del Genio, giornalista, ha commentato così la sconfitta del Napoli sul campo del Milan su Radio Kiss Kiss Napoli: "Dobbiamo sperare che le italiane facciano punti in Champions League in modo che ...Pioli esulta, rientra in gruppo un infortunato: già a disposizione per l'Europa League Finalmente si intravede la luce infondo al tunnel, per Pioli e il ...A Torino si sogna l’Europa, forti di una squadra forte in attacco – può contare su Duvan Zapata – e di un reparto difensivo solido, il terzo migliore del torneo, merito anche di Buongiorno, il ...