Milan-Napoli | Pioli | Stiamo viaggiando a ritmi altissimi Un bene aver vinto così

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024)o, 11 febbraio 2024 – Continua la corsa delche nel big match della ventiquattresima giornata ha piegato il1-0 e ha colto la settima vittoria negli ultimi nove incontri, blindando di fatto il terzo posto. A regalare i tre punti ai rossoneri è stato il gol siglato da Theo Hernandez – assistito in profondità da Leao al culmine di una bellissima azione – al 25’. Trovato il gol, i rossoneri hanno poi cercato di ipotecare il risultato andando in diverse occasioni vicino al raddoppio ma poi nella ripresa hanno dovuto difendersi dal ritorno poderoso delche a sua volta ha sfiorato a più riprese il pari. Decisamente raggiante, ai microfoni di DAZN a fine gare, il tecnico delStefano, che ha festeggiato al meglio le 220 panchine in rossonero: “In ...