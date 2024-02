Milan-Napoli | Mazzocchi | “Meritavamo qualcosa in più”

Il terzino del Napoli Pasquale Mazzocchi ha commentato a Sky la sconfitta col Milan : “C’è stata una disattenzione sul gol. Meritavamo qualcosa in ... (napolipiu)

Milan-Napoli 1-0 - decide il gol di Theo Hernandez

(Adnkronos) – Il Milan batte il Napoli per 1-0 nel match in calendario oggi 11 febbraio 2024 per la 24esima giornata della Serie A. Il gol di Theo ... ()