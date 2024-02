Milan-Napoli | Marelli | “Braccio di Musah non punibile Su Gabbia …”

Oggi si sono giocate cinque partite valide per la 24ma giornata della Serie A. Il Milan ha sconfitto il Napoli per 1-0 con il gol di Hernandez al 25' e così i rossoneri si confermano al terzo posto, m ...Gollini 5,5 - Theo Hernandez lo fulmina e lui si fa trovare in una posizione senza molto senso, vola al 28' per il destro di Leao. Regala uno spavento su Florenzi in avvio di ripresa, presa Pazza alla ...Sconfitta 1-0 col Milan. Ingenuità difensiva sul gol. Buon secondo tempo ma Maignan compie una sola parata. La Champions è a sette punti Il Napoli ha perso ancora. È a sette punti dal quarto posto. Ma ...