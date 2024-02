Milan-Napoli | il labiale di Simeone catturato dalle telecamere

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 12 febbraio 2024)deluso al momento del cambio in: l’argentino lascia il campo scuotendo il capo e dicendo “Non gira niente, ma va…”.– Grande delusione per Giovannial momento della sostituzione in. L’attaccante argentino, richiamato in panchina da mister Mazzarri nel secondo tempo, non ha nascosto il proprio disappunto. Come mostratodi DAZN,ha lasciato il campo scuotendo il capo e lasciandosi andare ad un sarcastico “Non gira niente, ma va…”. Un chiaro riferimento alla sfortuna che lo ha colpito a San Siro. Il Cholito ha sfiorato per due volte il gol del pareggio, colpendo un palo clamoroso con un gran tiro da fuori area e vedendosi poi respingere di testa a ...