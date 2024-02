Milan-Napoli 1-0 | Theo Hernandez decisivo | la reazione di Suma VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Mauroreagisce alla partita tra, valida per la ventiquattresima giornata di campionato. Il telecronista rossonero commenta la rete di, che porta i padroni di casa in vantaggio al minuto 25. Nel secondo tempo, nessuna delle due formazioni in campo riesce a raggiungere la porta avversaria e la rete del francese resta l’unica del match, consentendo aldi conquistare tre punti. SportFace.