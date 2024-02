Milan-Napoli 1-0 | Pioli | “Vogliamo vincerle tutte | problema all’adduttore per Calabria”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 febbraio 2024) “Stiamo facendo bene in quest’ultimo mese e mezzo, quasi ai ritmi dell’Inter che sta giocando un campionato incredibile. Cercheremo die vedremo. È inutile guardarsi indietro. Ora arriva anche l’Europa League e il dispendio energetico sarà maggiore. Dovremo far bene anche in coppa”. Queste le parole di Stefanodopo il successo del suoin casa con il. “Abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare, ma con noi le partite non sono mai chiuse. È un bene aver vinto un match in questo modo, contro una squadra dalla grandissima qualità. Abbiamo lottato da squadra. Bennacer è uscito dal campo perché era stanco.ha un, è da valutare. Contro il Rennes dovrebbe rientrare Thiaw, ma non dal primo ...