Milan-Napoli 1-0 … Onore al Napoli e 3 punti al Milan

(Di lunedì 12 febbraio 2024)1-0, cronaca, tabellino e voti: Theo Hernandez imprendibile, rossoneri a -1 dalla Juventus. Ilsupera 1-0 ilgrazie alla rete siglata al 25? da Theo Hernandez, su assist di Leao. Azzurri sempre più lontani dalla zona Champions. Dopo quasi dieci anni iltorna a vincere a San Siro in campionato contro il, un successo che porta la griffe di uno stratosferico Theo Hernandez, al suo quarto goal stagionale in Serie A.La gara si sblocca alla mezzora del primo tempo grazie all’imperiosa cavalcata del francese, premiato da Leao con un assist al bacio. Il, disposto con un prudente 3-5-1-1 e sempre orfano di ...

