Milan-Napoli 1-0 | decide il gol di Theo Hernandez

(Di lunedì 12 febbraio 2024) (Adnkronos) – Ilbatte ilper 1-0 nel match in calendario oggi 11 febbraio 2024 per la 24esima giornata della Serie A. Il gol diregala la vittoria ai rossoneri che, dopo il sesto successo nelle ultime 7 partite, salgono a 52 punti e avvicinano il secondo posto occupato dalla Juventus. Ilrimane a 35, a metà classifica. Ilcomincia bene e si fa vivo con la prima occasione della serata al 10?. Kvaratskhelia si accende, Simeone conclude ma non inquadra la porta. Ilsembra sorpreso dall’avvio aggressivo dei campioni d’Italia e fatica a ingranare. Al primo lampo, però, i rossoneri colpiscono. Leao inventa l’imbucata per, che si presenta davanti a Gollini e non sbaglia: 1-0. Il gol regala tranquillità alche prende in mano il gioco. La formazione di Pioli non crea occasioni nitide per il raddoppio, ma limita i rischi al massimo fino all’intervallo. Ilarriva nell’area dei padroni di casa con una punizione di Zielinski che non crea problemi a Maignan. Anche il secondo tempo si apre con una chance per Simeone, che al 54? approfitta dell’errore di Bennacer ma spara alto. Più pericoloso Politano al 60?: la conclusione finisce a pochi centimetri dal palo. Iltorna a pungere al 70? con la sgasata di Leao che si accentra da sinistra e calcia: palla fuori. Iltenta l’assalto finale e all’89’ va vicinissimo al pareggio. Lindstrom mette in mezzo il pallone, Simic devia verso la propria porta: palo, ilsi salva e vince. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .