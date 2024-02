Milan | infortunio Calabria | l’esito degli esami

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Novità importanti in casaper l’di Davidee i tempi di recupero Grazie alla rete di Theo Hernandez ilè riuscito a vincere la partita contro il Napoli ma la serata dei rossoneri ha regalato anche delle brutte notizie. Nel corso del primo tempo, infatti, Davideè stato costretto ad uscire dal terreno di gioco per un problema muscolare, con Stefano Pioli che nel post partita ha parlato di unall’adduttore. Il difensore italiano in giornata si è sottoposto aglistrumentali che hanno evidenziato un edema al muscolo breve dell’adduttore sinistro. Il classe 1996 sarà costretto a saltare la sfida di andata di Europa League contro il Rennes e anche ...