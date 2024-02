Milan | Giroud | «Il mio futuro? Tornare in Francia…»

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Olivier, attaccante del, ha parlato a Ouest-France del suoe in vista della sfida di Europa League contro il Rennes Olivier, attaccante del, ha parlato a Ouest-France del suoe in vista della sfida di Europa League contro il Rennes. Ecco le sue dichiarazioni.– «Ho sempre apprezzato Pinault (proprietario del Rennes, ndr), siamo stati anche vicini di casa per un periodo a Londra e andavano d’accordo anche le nostre mogli. In passato c’è stato un interesse da parte del Rennes e per me è sempre un piacere notare questa simpatia che raccolgo in Francia. Amo la Bretagna, ma al momento tornarci non rientra nei miei piani».

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Ouest-France in vista della sfida di giovedì contro il Rennes: "Ho sempre apprezzato Pinault (proprietario del Rennes, ndr), ...