Milan | è l’ora di Alessandro Florenzi | testa all’Europa League

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ilsi prepara a puntare super sostituire l’infortunato Calabria in vista della sfida di Europacontro il Rennes 37? minuto di-Napoli: Davide Calabria è costretto a lasciare il terreno di gioco per infortunio, sostituito da. L’ex Roma e PSG ha giocato una partita di altissimo livello contro la squadra di Walter Mazzarri, facendo ben sperare in vista delle prossime uscite. Contro il Rennes in Europasarà infatti lui a sostituire Calabria, ma l’impressione è che non ci saranno grandi problemi.è stato infatti una vera e propria spina nel fianco del Napoli, in grado di entrare per ben sei volte nella trequarti avversaria, registrando una percentuale di passaggi riusciti nella metà campo ...