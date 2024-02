Milan | che Gabbia | in estate sicuri che serve un difensore?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 12 febbraio 2024), Matteosembra un nuovo giocatore: grande fase difensiva e fa anche goal. Incheun? Ildi Stefano Pioli batte il Napoli per 1-0, grazie al goal capolavoro di Theo Hernandez. Tra le note positive della serata c’è, però, da sottolineare la grande gara di Matteo. Il centrale italiano, dopo il suo ritorno dal prestito con il Villareal, sembra essere rinato. Sì, perché è arrivato ao senza grandi aspettative, ma si è preso la scena in diverse occasioni, sfoderando grandi prestazioni. Dal suo ritorno in rossonero,le sta giocando tutte e non ne sbaglia una. Contro il Frosinone è addirittura arrivato il goal del pareggio, decisivo per la rimonta firmata ...