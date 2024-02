Milan | botta e risposta tra Simic e Traorè | mi hai fatto prendere un colpo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 12 febbraio 2024), simpaticosui social tra Jan Carloe Chaka: mi haiunDal goal di Theo Hernandez fino all’assist di Leao: sono tanti i punti da sottolineare nella vittoria per 1-0 delcontro il Napoli. La squadra di Stefano Pioli è riuscita a portare a casa tre punti in una partita importantissima, anche e soprattutto grazie a una prestazione difensiva di altissimo livello. Per i rossoneri si tratta di un traguardo fondamentale. Nel finale però i rossoneri hanno rischiato di subire gol, con il giovaneche ha quasiautogol. Per fortuna delle cose sono andate diversamente, ma l’ex rossonero Chaka...