Milan | addio Conte? Spunta una clamorosa ipotesi

Così non va. È quello che avrà pensato De Laurentiis e che stanno pensando un po' tutti i tifosi del Napoli dopo l'ennesimo passo falso. Non solo da ieri ma da ormai qualche mese. L'effetto Mazzarri n ...C'è anche Urbano Cairo, presidente del Torino, tra gli intercettati dai cronisti al termine dell'assemblea di Lega Serie A andata in scena oggi a Milano. Dal numero uno granata ...Il suo contratto con i nerazzurri atalantini era in scadenza questa estate e non è stato rinnovato. Come riferisce Sky, il suo rientro in Italia è previsto tra circa un mese.