Michele Misseri torna libero e racconta | “Ho ucciso Sarah e volevo suicidarmi Così avrebbe avuto giustizia”

(Di lunedì 12 febbraio 2024)to in libertà domenica 11 febbraio, dopo aver scontato 8 anni di reclusione per la soppressione del cadavere della nipote 15enneScazzi, uccisa ad Avetrana nel 2010. Ma il 69enne continua a dire di essere lui l'unico responsabile dell'omicidio. In un'intervista rilasciata dopo la scarcerazione hato: "uccidermi ma non l'ho fatto, ho sbagliato perché".

Dopo 7 anni in carcere, parla per la prima volta l’uomo accusato di aver nascosto il corpo della nipote Per la prima volta dopo 7 anni in carcere ... (sbircialanotizia)

Dopo 7 anni trascorsi in carcere per occultamento e soppressione di cadavere per l'omicidio Scazzi , Michele Misseri è tornato libero e continua ad ... (ilgiornale)

Sostiene di aver pensato al suicidio, ma di aver rinunciato al suo intento perché altrimenti la nipote – che ribadisce ancora di aver ucciso lui – non avrebbe avuto giustizia. Tornato in libertà domen ...Mia moglie non sarebbe mai stata in carcere. Ho sbagliato anche su questo". Sono le dichiarazioni rilasciate dal 69enne Michele Misseri a Farwest, nella puntata che andrà in onda stasera su Rai Tre, ...Michele Misseri è tornato in libertà domenica 11 febbraio, dopo aver scontato 8 anni di reclusione per la soppressione del cadavere della nipote 15enne ...