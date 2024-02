Michele Misseri non torna ad Avetrana | il legale a Fanpage it | “Teme che qualcuno possa fargli del male”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Èto libero, zio di Sarah Scazzi condannato a 8 anni di reclusione per la soppressione del cadavere della nipote 15enne e inquinamento di prove. L'uomo non è peròto adcome inizialmente previsto. "Ha scelto di restare fuori dal paese - ha spiegato a.it l'avvocato La Tanza - per evitare pressioni mediatiche. Teme inoltre chedel male"

A distanza di diverse ore dalla sua scarcerazione, Michele Misseri non è ancora torna to nella sua villetta di via Deledda 22, ad Avetrana , dove il 26 ... (feedpress.me)

AGI - Un capannello di giornalisti staziona in via Grazia Deledda ad Avetrana nel Tarantino davanti alla casa di Michele Misseri , scarcerato questa ... (agi)

Folla di cronisti davanti alla casa di Avetrana, di “zio Michele” nessuna traccia: «Dentro mi sentivo libero, fuori mi sento incarcerato» ...Continua a dichiarare la sua colpevolezza Michele Misseri e lo ribadisce anche fuori dal carcere: è stato lui a uccidere Sarah mentre sua moglie e sua figlia sono innocenti ..."Non so quando tornerà ad Avetrana. Io ho concluso il mio compito. Non ho nemmeno una sua utenza cellulare. Mi chiamerà con quella nuova nei prossimi giorni. Comunque, credo che per un pò resterà dove ...