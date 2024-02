Michele Misseri | le prime parole fuori dal carcere | “Se mi fossi ammazzato | Sarah sarebbe viva”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 febbraio 2024) “L’unico colpevole sono io”. Con questesi è mostrato davanti alle telecamere di Farwest, la trasmissione di approfondimento giornalistico di Rai Tre condotta da Salvo Sottile. Insistendo nel dichiararsi colpevole dell’omicidio di sua nipoteScazzi. Nella puntata di lunedì 12 febbraio,ha raccontato quella giornata tragica: “Quel giorno non stavo bene. Avevo dolore alla testa. Sul letto dormivano Sabrina e Cosima, Cosima aveva detto di non suonare al citofono”.ha poi raccontato l’aggressione: “è scesa in garage…a me stava dando fastidio…io l’ho presa di spalle…l’ho sollevata…lei mi ha dato un calcio all’indietro e mi ha preso nelle parti deboli….mi è salito un caldo al cervello…l’ho stretta forte…”. Parlando a ...