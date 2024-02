Michele Misseri | il racconto della detenzione | «Ha frequentato diversi corsi Sarah? Ha sempre detto di averla uccisa»

A distanza di diverse ore dalla sua scarcerazione, Michele Misseri non è ancora torna to nella sua villetta di via Deledda 22, ad Avetrana , dove il 26 ... (feedpress.me)

La quindicenne fu uccisa nel 2010. Misseri ha scontato la pena per soppressione di cadavere. "Sono l’unico responsabile, dovrei rimanere dentro". Per ora non torna nella villetta dell’orrore ...Michele Misseri, condannato per l'omicidio della nipote quindicenne Sarah Scazzi, è tornato in libertà. Misseri è uscito dal carcere di Borgo San Nicola a Lecce alle 7.17 del 11 febbraio 2024, dopo av ...Michele Misseri è tornato in libertà. Ad ad Avetrana, in provincia di Taranto, davanti alla villetta di via Deledda, come racconta l'Ansa, c'era un plotone di cronisti ...