Michele Misseri e le prime parole da uomo libero dopo gli anni di carcere per il delitto di Avetrana

Michele Misseri è libero dall’11 febbraio, dopo aver scontato la sua pena in carcere per i reati di soppressione di cadavere e inquinamento di ... (caffeinamagazine)

Avetrana (Taranto), 12 febbraio 2024 – Michele Misseri , fa sapere l’avvocato Luca La Tanza, ormai ex difensore, non è tornato nella casa del ... (quotidiano)

“Innocenti in carcere e io...”. ‘Zio Michele' Misseri torna libero e subito spiazza tutti

“Io non sono un uomo libero, lo ero più dentro al carcere”: Michele Misseri torna a parlare in televisione dopo gli anni passati in prigione per il ... (iltempo)