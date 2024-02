Michele Misseri e il ‘rifugio segreto’ | perché lo ‘Zio’ di Avetrana non è tornato nel paese del delitto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024)(Taranto), 12 febbraio 2024 –, fa sapere l’avvocato Luca La Tanza, ormai ex difensore, non ènella casa del, ad, dove il 26 agosto 2010 è stata uccisa la nipote Sarah Scazzi. “Non so quando tornerà ad. Io ho concluso il mio compito. Non ho nemmeno una sua utenza cellulare. Mi chiamerà con quella nuova nei prossimi giorni. Comunque, credo che per un po’ resterà dove si trova adesso”. Così l’avvocato Luca La Tanza, che ieri mattina all’alba, inseguito da flash e telecamere, ha scortato fuori dal carcere il suo ormai ex assistito. L’avvocato nei giorni scorsi aveva confidato a Qn.net: “Ci sono personaggi che hanno mostrato una certa antipatia, chiamiamola così, verso...