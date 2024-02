Mi si blocca la voce | ma so dov' è | Ylenia Carrisi | la rivelazione di Al Bano Carrisi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Alè tornato a parlare della sua vita privata e soprattutto del dolore provato dopo la scomparsa della figlia: "Conse ne è andata via una parte della mia vita. Ho ancora un blocco, non riesco a parlarne perché quando sento il suo nome ho i brividi lungo tutto il corpo. Ma so dov'è mia figlia. Sono passati 30 anni dall'ultima chiamata e sento sempre un vuoto nel cuore. Ho sbagliato con lei perché quando mi ha detto che voleva andare in Belise per scrivere un libro sugli homeless avrei dovuto fermarla, ma lei era maggiorenne. Ho espresso la mia voglia di dirle di "no", ma lei non voleva sentire ragioni. Parlava quattro lingue, ha imparato il russo quando siamo stati un mese in Russia. Lei aspettava che noi andassimo a dormire per scendere in piazza Rossa per assaporare la vita ...