Mi fa orrore il comizio di Ghali a Sanremo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) In merito a, c’è la questione diche dal palco dell’Ariston, riferendosi al conflitto fra Israele e Palestina, ha di fatto parlato di “genocidio”. Devo dirvi la verità: a me sentire parlare di genocidio mi fa schifo. Sembra che del 7 ottobre se ne siano dimenticati tutti quanti. L’ambasciatore israeliano giustamente si incazza criticando il festival organizzato da Amadeus in un suo post su X. Ha ragione al 100%: non è possibile che si parli di genocidio da parte degli israeliani. Hanno rotto i coglioni. In questo le comunità ebraiche italiane hanno le loro responsabilità: hanno sempre flirtato con la sinistra e oggi vi lamentate perché scoprite che la sinistra è filo palestinese? Ben arrivati! Vi lamentate solo oggi, ma la cultura di sinistra è sempre stata filo palestinese dall’Intifada in poi. Nonostante ciò, oggi tutte le comunità si ...