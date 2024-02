Mi chiamo Maria e sogno un mondo d’amore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Marzo 1993 Una lunga fila di figure nude, e in fondo, all’orizzonte, una parete bianca, e una porta. La fila si allunga ogni minuto, io sono sempre l’ultima. Ogni secondo che passa è un tempo interminabile. Aspetto, aspetto, in quell’attesa mi sento quasi invecchiare... Nel frattempo, una per volta o a gruppi, quelle figure umane spariscono oltre quella porta. Ecco, non c’è più nessuno in attesa. Dovrebbe toccare a me. Un uomo con il viso da saggio, vestito di bianco, mi chiede il nome. "..." rispondo. L’uomo si abbassa, mi guarda tra le gambe con una lente, osserva con interesse qualcosa che io non vedo, scuote il capo. Con un attrezzo prende alcune misure e le scrive sopra un foglio, poi con decisione comincia a tagliarmi dal corpo dei minuscoli brandelli di carne. Non sento male, ma cerco lo stesso di ribellarmi. "Bisturi... " dice il chirurgo, e un attimo ...