Metti le ali al talento | a Cattolica il Gala internazionale della danza | oltre 600 partecipanti da tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Mancano pochissimi giorni al debuttoquattro-giorni di “le Ali al– International Talent Award ITA” in scena al TeatroRegina didal 22 al 25 febbraio. Sarà un’edizione in crescendo, proprio come nel trend di queste primi anni ricchi di gratificazioni di critica, pubblico e sopratartisti in scena. Fondato da Stefania Sansavini, Sabina Sansavini, Marzio Vaccarini e Laura Valenzuola, l’evento è nato nel 2021 con la prima edizione tenuta nel febbraio 2022 e bissato nel febbraio 2023, entrambe articolate con un programma ricchissimo. La gold edition di questo 2024 porterà invece aben 653provenienti addirittura da tutti i continenti con ben 455 coreografie. Nel corpo...