Metrotranvia 7 | al via due tratte

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sono pronti a partire i lavori per la realizzazione della7 in due delle trefinanziate con fondi Pnrr per 86,3 milioni di euro complessivi: quella tra Cascina Gobba e il quartiere Adriano e quella tra via Fulvio Testi e il Pronto Soccorso Niguarda. LaIntequartiere Nord, lunga circa 14 chilometri, metterà in comunicazione tutti i quartieri nell’area di Milano Nord, collegando la stazione M2 di Cascina Gobba alla stazione FS Certosa e toccando Bovisa, M3 ad Affori, l’ospedale Maggiore con la tranvia 4 verso Seregno, la M5 a Bicocca, le Fs a Greco Pirelli e la M1 a Precotto. I lavori dureranno circa un anno e prevedono alcune modifiche alla viabilità. Per un fine settimana, a partire dalle 22 di venerdì 16 febbraio fino alle 5 di lunedì 19 febbraio, sarà interdetto l’ingresso da via Palmanova in ...