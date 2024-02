Meteo lunedì | tempo instabile e possibili rovesci

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 12 febbraio 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, Il vortice di bassa pressione ancora in piena azione sull’Italia avrà una storia anche all’inizio della settimana, soprattutto sulle regioni adriatiche e quelle meridionali. Nel conda ovest si farà avanti la scomoda presenza dell’alta pressione sub tropicale, stimolata a risalire dal nord Africa fino all’Europa occidentale per l’avvicinamento di una depressione sull’Atlantico. Depressione che poi intorno a metà settimana inizierà a scorrere verso est e potrà avere un influenza suldell’Italia ma non prima di venerdì e del weekend. Ma andiamo on ordine. Abbiamo detto un inizio settimanaperchè la saccatura in allontanamento verso Grecia e Turchia influenzerà ancora ildelle regioni ...