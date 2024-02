Meteo | frana sulla statale di Folgaria | bloccata la strada per la Val d' Astico

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Durante la notte tra l'11 e il 12 febbraio si è verificata unanella zona di Busatti a, tra Trentino e Veneto. L'allarme è stato attivato intorno alle 4 del mattino e sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco insieme al personale della Provincia. Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte. A causa di grandi massi che ostruiscono la SS350, è stato necessario chiudere al traffico laal chilometro 26.

