Merate | Opiquad fa shopping reale e virtuale in Usa Raggiunti gli 8 000 clienti nel mondo

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 febbraio 2024 – Sono giovani, ma sono già partiti alla conquista del. I "teologi dell’innovazione tecnologica" – come si definiscono loro – della brianzoladihanno acquisito un wireless internet service provider statunitense con sede a Chicago e hanno aperto una nuova cloud region nel Midwest degli Stati Uniti. L’opificio dell’innovazione tecnologica è nato solo nel 2020 dall’unione di Briantel e Promo.it. Il co-founder e ceo di, Emile Christopher Chalouhi In pochissimo tempo gli specialisti di telecomunicazioni e digitalizzazione sono diventati un punto di riferimento nel settore e ora puntano all’internazionalizzazione, attraverso l’acquisizione di Fox Valley Internet, una Inc. fondata nel 1995 nell’area metropolitana di Chicago: si tratta di un’zienda ...