“Mengoni e Mahmood gay dichiarati” | outing di D’Agostino e Gomez

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 12 febbraio 2024) (Adnkronos) – Marco“gay”. Fa discutere l’con cui Robertoe Peter, durante la trasmissione Che sarà condotta da Serena Bortone, fanno riferimento all’orientamento sessuale dei due cantanti che non hanno mai reso dichiarazioni sull’argomento e non hanno mai fatto un eventuale coming out.si esprimono nel programma che passa in rassegna il Festival di Sanremo appena concluso. “Lo scorso anno ci fu lo scandalo per il bacio di Rosa Chemical a Fedez. Quest’anno, che è gay dichiarato, con il giochino dell’ammazzamosche ha baciato solo donne”, dice. “Anche Alessandro è gay dichiarato”, aggiunge poco dopo Peterriferendosi ae raccontando un episodio relativo all’infanzia del cantante. Le parole dei due giornalisti hanno fatto discutere, con una raffica di commenti negativi sui social. “Una delle cose più schifose che possa fare una persona è faread un’altra che non hai parlato del suo orientamento. Vi dovete vergognare!”, si legge in un post. “Una delle cose più vergognose e false che si siano mai viste e sentite. Nessuno e ripeto NESSUNO dei due ha mai fatto dichiarazioni simili e anche se l’avessero fatto È LA LORO VITA e questo NON DEVE influenzare il giudizio su di loro. IMPARATE AD AVERE RISPETTO DELLE PERSONE”, scrive un’altra utente. L'articolo proviene da Italia Sera.