Meloni ‘striglia’ la Schlein | “Pd prenda distanze da parole De Luca”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La premier Giorgia“striglia” Elly: un chiaro invito alla segretaria del Partito Democratico a prendere ledalle dichiarazioni di Vincenzo DeDichiarazioni che non sono assolutamente passate inosservate quelle rivelate dal presidente della Regione Campania, Vincenzo Deindirizzate contro il governo: “Imbecilli, farabutti, delinquenti politici‘. Il motivo di questo suo sfogo? Fare capire la propria posizione in merito all’argomento sui fondi di coesione. Ovviamente, in merito a ciò, è intervenuta la premier Giorgiache ha alzato la voce ed ha redarguito il partito politico di appartenenza del governatore campano, il Pd. Giorgiastriglia Elly(Ansa Foto) Notizie.comDi ...