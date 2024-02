Meloni | l' opposizione è più nervosa della maggioranza

“Servono più risorse in Sanità e voi fin qui avete tagliato. I tre miliardi in più non bastano nemmeno per i nuovi contratti. E avete dato il colpo ... (ilfattoquotidiano)

Polemiche su Domenica In che per una domenica si trasforma in trasmissione di intrattenimento… politico. Prima Ghali che risponde ...«All’onorevole Giorgia Meloni porgo le mie scuse umane, sincere e sentite per l’immagine di pessimo gusto che ho, improvvidamente, postato sulle mie ...Il presidente del museo di Ostuni ha postato una foto di Meloni a testa in giù, scatenando reazioni sdegnate. Poi sono arrivate le scuse.