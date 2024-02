Mehdi Taremi a Milano per le visite mediche | firmerà un biennale con l’Inter

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 febbraio 2024 –si porta avanti: l’attaccante iranianosarebbe atteso adomani, martedì 13 febbraio, per lepropedeutiche alla firma del contratto che lo legherà ai nerazzurri dalla prossima stagione 2024-2025. Il condizionale è sempre d’obbligo quando si parla di calciomercato ma a meno di sorprese dell’ultima ora nel pomeriggio ci saranno gli esami di rito per i qualisi appoggia abitualmente all’Humanitas di Rozzano. La punta del Porto, corteggiata da Marotta e Ausilio anche la scorsa estate, ha deciso già da tempo di non rinnovare l’accordo con il club lusitano – che andrà dunque in scadenza a giugno 2024 – per iniziare una nuova avventura a, sponda Inter (anche ...

