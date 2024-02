‘Medaglia a Geolier e non a Giogiò’ | è polemica La mamma di Giovanbattista Cutolo | Messaggio sbagliato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 febbraio 2024) “Le motivazioni del sindaco, quelle sono proprio indigeste:diffonde valori e cultura. Avrebbe dovuto chiamare anche ladie dare una targa per Giogiò, che sul palco dell’Ariston, conha rappresentato Napoli”. Con il Corriere del Mezzogiorno online Daniela Di Maggio, ladi, il giovane musicista ucciso a piazza Municipio lo scorso 31 agosto a seguito di una lite per futili motivi, critica la scelta del Comune di Napoli di conferire un’onorificenza della città a, il rapper napoletano piazzatosi secondo al Festival di Sanremo. La signora si dice “indignata” dalla scelta del sindaco Manfredi di non riservare uguale trattamento anche al figlio Giogiò: “Non si ...