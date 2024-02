Mazzocchi | «Stiamo cercando di seguire il mister in tutti i modi»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il difensore del Napoli, Pasqualeè intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Milan-Napoli 1-0 Le parole diQuesta squadra col 4-3-3 ha automatismi diversi? «È normale che la squadra si trovi meglio con il 4-3-3 perché viene da un passato importante con questo modulo, però ilsi è dovuto adattare a tanti imprevisti ed ha dovuto fare fronte anche a tante assenze» Vi manca il gol in trasferta «Giocare con i nostri tifosi ci dà sicuramente qualcosa in più. Stasera meritavamo qualcosa in più, magari dovevamo essere più concreti davanti alla porta. Ma la prestazione di stasera non deve farci uscire scontenti dal campo» Preferite giocare con la difesa a 3 o col 4-3-3? «Sapete che non è il modulo che ti porta a fare prestazioni importanti.di ...