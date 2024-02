Mazzocchi sembrava Roberto Carlos ma niente da fare | Napoli capa e muro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Persi altri punti senza dare mai la sensazione di poterla vincere. Ilè switchato come il Festival di Sanremo. Mazzarri canta in autotune. Cambia moduli ed uomini ma è un’imbucata elementare e un braccio a condannarlo.da Regno a Provincia in meno di un anno. Pronti via sorprendiamo il Milan Simeone si divora il vantaggio, Lobotka Theo. Uno a zero per loro e non ne capiamo il perché. Kvara a tutto campo, dribbla, difende, cerca di predicare verbi offensivi ad una classe di ripiegatori seriali. Vede di fronte a sé Gabbia e Kjaer e non capisce il senso di difendersi anziché puntare Maignan in maniera ostinata. Intervallo. Entra Politano per Ostigard, Simeone si divora un altro gol. Creiamo più noi densità al centro che il Pd ad ogni nuovo congresso. Il Milan è cosi disequilibrato che ad un certo punto...