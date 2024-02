Mazzarri un’identità al Napoli non l’ha data e non la darà

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 12 febbraio 2024) . Cesare – Caro Guido sconfitta delcontro un Milan abbordabile e non trascendentale. Ilha iniziato con il 3-5-1-1 ma nei primi 20 minuti ha aggredito alto il Milan riuscendo rapidamente a recuperare palla e sfiorando anche il gol. Poi finito l’effetto sorpresa, l’aggressività e la spinta iniziale il Milan è venuto fuori, ilha preso gol su un disastro difensivo e poi ha subito troppo passivamente non riuscendo mai a tirare in porta. Quello schema del gol il Milan lo fa sempre e sono anni che lo insegnano nelle scuole calcio. Il gol ha rotto l’equilibrio della partita e lo abbiamo preso con una serie di errori a cominciare da Lobltka che ha lasciato andare via Theo (l’ennesima volta che non si commette un fallo tattico diventato ormai un mantra per centrocampisti come Calhanoglu che ne fa una costante da ...