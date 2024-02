Mazzarri | “Preso un gol stupido su errore banale | ma prestazione ottima Presto rosa al completo | mi aspetto un Osimhen cattivo e motivato al rientro”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il tecnico del Napoli, Walter, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida con il Milan, vinta di misura dai rossoneri. Nella sfida valida per la 24esima giornata di Serie A tra Milan e Napoli, ad avere la meglio sono stati i rossoneri che hanno dimostrato ancora una volta di essere in buona forma, estendendo la serie di risultati positivi a nove, di cui sette vittorie e due pareggi. Il gol decisivo arriva nel primo tempo, con Theo Hernandez che sfrutta al meglio l’unica occasione per i rossoneri, imbeccato da un cross magistrale di Leao. La sua abilità nel trovare la porta mette il Milan in vantaggio, ma la partita non è priva di emozioni per gli azzurri. Nel secondo tempo, l’ingresso di Politano dà nuova vita all’attacco dei partenopei, che cercano disperatamente di rimontare. Ma non riescono a concretizzare le occasioni e devono fronteggiare ...