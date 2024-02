Mazzarri assiste allo sfascio del napoli come la Camusso fece con la Cgil

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 12 febbraio 2024) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 24° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24 Inter-Roma Si gioca di pomeriggio all’Olimpico. Per evitare la finale del Sanremo delle polemiche. Diluvio di pioggia e di gol. Sangue Oro rigenerati da De Rossi. Pressing e aggressività. Chiusura di tutti gli spazi. Ma segna Acerbi di fortuna e d’istinto. Forse anche di rapina. Ma cosa volete che sia la marcatura di Thuram su Sammer, per il clan Marotta-Gravina. Cosa volete che sia il dito medio del difensore contro gli spalti. Cosa volete che sia la telefonatina in vivavoce ai giocatori di Inzaghi squalificato. Loro devono vincere. E vinceranno, anche perché sono i più forti. Comunque la Roma è viva. Prima pareggia. Poi va in vantaggio con un gol strepitoso del Faraone, migliore in campo nel primo tempo. Nella ripresa i Suninter decidono di giocare. E non c’è più partita. Fanno paura quest’anno questi qui. Due le ...