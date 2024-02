Mazzarri ammette | “Errore su Hernandez | eppure ci avevamo lavorato”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiParola d’ordine: ottimismo a oltranza. “Lotteremo fino alla fine per cercare il quarto posto” giuraai microfoni di Dazn. Serve un’iniezione di fiducia, a fine gara. Dopo un’altra serata amara. “in settimana sugli inserimenti diall’interno” racconta il tecnico azzurro. E meno male, viene da dire. “Abbiamo commesso unWalter. Il francese ha castigato una retroguardia distratta. Uno sbaglio fatale. Ma “oggi non meritavamo di perdere” protesta. Nel secondo tempo, infatti, s’è visto un altro Napoli. “Il Milan ha fatto un pressing feroce nel primo tempo e poi è calato – spiega il tecnico -. Nella ripresa abbiamo fatto bene, ma avremmo potuto fare ancora meglio”. ...

