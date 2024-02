Maurizio Bortolotto a capo dell’Organismo di Vigilanza di Ferrovie dello Stato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 febbraio 2024), uno dei partner fondatoristudio legale GebbiaPenalisti Associati, è designato come presidentediin conformità al decreto legislativo 231/2001 pressoItaliane Spa. L’avvocatoriveste il ruolo di membro in diversi Organismi didi aziende nazionali e internazionali, attive nei settori chiave dell’economia come trasporti, infrastrutture, mercati finanziari ed energia. Vanta una vasta esperienza nel campo del diritto penale d’impresa, con particolare attenzione ai sistemi di governance e compliance, nonché alle implicazioni relative alle responsabilità previste dal decreto legislativo 231/01. Ha una ...