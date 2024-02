Massolo Mundys | Obiettivo nuovo piano sviluppo AdR 90 milioni di passeggeri

(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2024 Il nuovo piano di sviluppo di Aeroporti di Roma punta ad arrivare 90 milioni di passeggeri. Lo ha detto il presidente di Mundys, Giampiero Massolo, nel corso del ...L'evento 'Together, beyond flying' si è svolto al Terminal 3 dell’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci ..."Together, beyond flying". Insieme, oltre il volo. Aeroporti di Roma ha voluto celebrare così il proprio cinquantenario. Un compleanno importante, impreziosito dalla presentazione della nuova veste ...