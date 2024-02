Maschere | è uno show I supereroi e le fatine sfilano tra la gente Pioggia di caramelle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Grande festa doveva essere, e grande festa è stata. ‘Ancona, che Maschera!’, il nuovo Carnevale del capoluogo regionale, si è rivelato subito un autentico bagno di folla, dove ad essere protagonisti sono stati i cittadini, non solo quelli mascherati. I più felici? I bambini, naturalmente. Perché il Carnevale è soprattutto la loro festa. Ma a vedere il numero di giovani e di adulti in costume e maschera si può dire che a divertirsi non siano stati solo i più piccoli. L’intero centro è stato ‘spazzato’ da una ventata di colori, suoni e allegria. A fare la parte della regina è stata la sfilata che ha preso il via nel primo pomeriggio da piazza del Papa, che dopo essersi fatta ammirare da centinaia di persone lungo corso Garibaldi ha raggiunto piazza Cavour, il vero cuore della manifestazione. E’ qui che si sono ritrovati coloro che hanno scelto di vestirsi nei modi più fantasiosi, per ...