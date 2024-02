Marelli | «Okoye-Milik come Sommer-Nzola? No | il motivo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

In Udinese-Juventus c'è stato un episodio molto simile a quello che ha portato al rigore tra Yanne Mbalain Fiorentina-Inter. Lucaspiega le differenze su Dazn. EPISODI – A Yannin Fiorentina–Inter è stato fischiato un rigore molto dubbio per un'uscita su Mbaladove lo stesso svizzero ha preso prima il pallone. In Udinese–Juventus c'è stato un episodio molto simile, Lucaspiega tutto: «ricordadi Fiorentina-Inter. Lì il colpo era dritto, questo invece no. Tale differenza è importante ai fini della valutazione dell'episodio».